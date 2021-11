ayuntamiento_y_empresas_socialmente_responsables_apoyan_a_damnificada

· Víctor Carranza dio instrucción para brindarle todo su apoyo a esta persona de la tercera edad.

Hace unos días la desgracia llegó al domicilio de Carmen Pérez Ortiz al explotar el tanque de gas que tenía dentro de su domicilio. Al conocer sobre este lamentable suceso, el Alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo giró instrucciones para apoyar a esta mujer de la tercera edad.

Se comenzaron a hacer gestiones y tanto el Ayuntamiento como empresas socialmente responsables hicieron donaciones para volver a techar la casa ubicada en la colonia Frutos de la Revolución, entregarle una estufa y un tanque de gas, enseres domésticos y lo necesario para que tenga una vida cómoda.

El Titular de Protección Civil, David Esponda Cruz, informó que la gasera "El Gallito" donó el tanque de gas, vecinos le regalaron garrafones de agua y enseres del hogar, mientras que alguien más le brindó las láminas para techar nuevamente su casa y personal del Ayuntamiento está trabajando para dejar el humilde hogar habitable.

Exhortó a la población en general a tener mucho cuidado con los tanques de gas, puesto que hay que estar constantemente vigilando que sus condiciones estén en perfecto estado, checar la base y la parte superior, que la instalación también esté en buen estado y hay que decirle a la empresa gasera que lo cambie cuando sea necesario.

Puso a disposición de los usuarios los teléfonos 921 21 2 51 41 de Protección Civil y el 911 para cualquier situación de emergencia.

GRACIAS POR SU BONDAD Y APOYO

Por su parte, la señora Carmen Pérez Ortiz, agradeció al Presidente Municipal, Víctor Carranza, por su gran apoyo, de quien dijo es una buena persona ya que no sabía cómo resolver este problema, tras la explosión se quedó sin dinero y sin trabajo.

"Que Dios lo bendiga, nos dio una estufa, me regresaron mis trastes. Dios bendiga a todos los que me están apoyando y poniendo su granito de arena. No tengo palabras para agradecer tanta bondad y por favor les pido que saquen el tanque del interior de su casa, es un peligro", manifestó.