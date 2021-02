Ayuntamiento no se niega a revisión contractual con el SUEM

El Alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, dijo que como Gobierno deberán esperar hasta el 18 de marzo para llevar a cabo una reunión de advenimiento con el Sindicato Único de Empleados Municipales ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, instancia que es la que resuelve y determina las condiciones labores de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento.

Indicó que siempre se ha tratado de mantener el dialogo con el SUEM, lo que llevó en el 2018 a autorizarles un incremento salarial, en el 2019 se realizó la revisión contractual y fue el SUEM el que desistió, por lo que el Ayuntamiento en automático aumentó el salario mínimo a los que menos ganan y en esa ocasión fueron alrededor de 300 trabajadores los beneficiados.

Agregó que, durante el 2020, el sindicato no presentó su propuesta en tiempo y forma ante el Tribunal, por lo que ahora el incremento salarial retroactivo que piden es improcedente, ya que la cuenta pública del 2020 ya fue cerrada.

Por otra parte, el munícipe porteño, señaló que hasta el momento el SUEM no ha presentado un sistema de escalafones, ni un tabulador, ni una relación de categorías, para poder homologar los salarios.

"Hay gente que gana mil 200 pesos y otros 200 pesos cuando realizan las mismas actividades, por lo que es necesario homologar los salarios y hasta el momento no se ha podido hacer y no es por culpa del Ayuntamiento, ya que no hay que olvidar que es la representación sindical la que tiene la responsabilidad de velar por los intereses de los trabajadores", mencionó.

"Por lo pronto, este año ya se le subió el salario mínimo a los que menos ganan, mientras se da la revisión contractual del 2021", finalizó el Presidente Municipal.