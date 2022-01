Ayuntamiento brindará apoyo a ejidatarios para reactivar el campo

Enrique Villegas Garcia regidor con la comisión de Fomento Agropecuario, mencionó que los ejidatarios tendrán el apoyo del ayuntamiento para que las cooperativas tengan un estatus legal, es decir cubrirán los gastos notariales.

Noticia Relacionada Intransitable el tramo carretero Nanchital-Villa del Espíritu Santo

"Una vez que se constituyan en cooperativas podrán bajar recursos para que puedan producir lo que ellos quieran o en caso de que quieran una maquinaria, pues en la cooperativa se baja la maquinaria, semilla, diferentes insumos que puedan producir en el campo", comentó.

Lamentó que Coatzacoalcos no cuente con una producción de alimentos de primera necesidad y la población tenga que consumir todo lo que proviene de otros estados, con precios que muchas de las veces son elevados.

"Actualmente vemos que nuestra zona no está produciendo nada, no tenemos una producción fuerte, todo lo que consume la ciudad vienen de Puebla, de Culiacán, viene de muchas partes pero no se produce absolutamente nada, más que en pequeño", dijo.

Villegas Garcia apuntó que las cooperativas serán instaladas en los siete ejidos con los que cuenta Coatzacoalcos y uno de los requerimientos para formar parte de ellos es que sean habitantes de esa zona y que tengan la intención de sembrar y cosechar productos del campo.