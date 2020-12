"Ayudantes de Santa" llevarán felicidad a niños de escasos recursos

Con la intención de llevar felicidad a niños de escasos recursos por segundo año consecutivo se realizará la campaña de recolección de juguetes denominada "Ayudantes de Santa".

Héctor Armando Domínguez Seda, organizador de este evento indicó que la meta es superar 300 juguetes que serán llevados a sectores como Lomas de Barrillas donde se concentran familias afectadas por la crisis económica.

" Esta actividad no tiene que ver con tintes políticos, solo soy yo y algunos amigos que amablemente me donan cosas para regalarle a los niños que no tienen la posibilidad de recibir un regalo está navidad", expresó.

El joven indicó que el año pasado se entregaron éstos obsequios a niños ubicados en sus colonias de Villa Allende por lo que en esta ocasión se enfocarán en Coatzacoalcos.

Detalló que las personas interesadas pueden realizar aportación con Juguetes nuevos de preferencia que no inciten a la violencia ni requieran pilas así como de uso pero que se encuentren en buen estado.

Para mayor información pueden comunicarse al número 9212730191.

La entrega se realizará el viernes 25 de diciembre.