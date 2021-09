auxilian_a_migrantes_haitianos_deshidratados_en_autopista_de_acayucan_

En ese sector, bajo un bajareque y resguardándose de los rayos solares se encontraban los extranjeros, dos varones de 34 y 28 años de edad, dos mujeres de 25 y 23 años de edad, así como tres menores de un año, una de tres y de siete años.

Los cuerpos de emergencia, brindaron asistencia prehospitalaria al grupo de migrantes quienes señalaron que pretendían obtener un ´aventón´ hacia el puerto de Veracruz para posteriormente continuar su viaje hacia el norte del país.

Presuntamente el grupo de personas viajaban sin la documentación correspondiente que les permita la estancia temporal en el país.

El flujo de migrantes de Haití comenzó a notarse en municipios del sur de Veracruz desde hace dos semanas y se ha podido apreciar en las centrales camioneras de las ciudades de Coatzacoalcos y Acayucan donde empezaron a adquirir boletos para trasladarse hacia el norte del país.

Desafortunadamente algunos se quedaron varados al no acreditar la documentación, no encontrar boletos o no reunir el dinero suficiente para seguir su camino, situación que los orilla a aventurarse a pie como en este caso.

Es preciso mencionar que la Guardia Nacional (GN) seguridad en carreteras tomó conocimiento de la situación de este grupo de haitianos, aunque se han reportado presencia de más grupos sobre la autopista.