Automovilistas quedaron 'encallados' sobre la carretera Nanchital- el Chapo

A causa de la fuerte lluvia generada por el frente frio número 9, varios automovilistas se quedan encallados al circular sobre la carretera Nanchital- el Chapo, perteneciente al municipio de Ixhuatlán del Sureste.

Varias unidades que circularon por el tramo carretero Noria- congregación pollo de Oro, quedaron detenidos a la mitad del camino, ya que los conductores no consideraron que agua estancada tuviera más de cuarenta centímetros de profundidad.

"Traté de pasar como lo hicieron las operadores de las camionetas pero no lo logré el agua entro a mi coche hasta mojar los asientos y el motor, lo que detuvo por completo la marcha, no considere que estuviera hondo y cometí un grave error, porque me saldrá más cara la compostura", comentó un automovilista.

Fueron más de cinco vehículos los que sufrieron graves daños y tuvieron que ser remolcados por la grúa o empujados hasta el área que consideraron segura hasta que llegara un mecánico a valorarlos.

TAXISTAS BUSCARON RUTAS ALTERNAS PARA EL SERVICIO

A causa de los encharcamientos los taxistas de la ciudad tuvieron que buscar rutas alternas para dirigirse a las congregaciones Pollo de Oro, Chapo o a Moloacán, por lo que los precios del servicio aumentaron ya que tenían que dirigirse por la carretera Costera del Golfo.