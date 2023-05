Aún vacantes, más de 200 plazas en Hospital de Pemex en Coatzacoalcos

Aunque ya se basificaron a empleados transitorios, en Coatzacoalcos la Sección 31 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), tiene 240 las plazas sin cubrir en oficinas y en el Hospital de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Coatzacoalcos.

Lo anterior lo dio a conocer la secretaria general de la Sección 31 del STRPM, Margot Castañeda Cancino, quien añadió esperan que el programa de basificación de Pemex se aplique pronto al personal transitorio de su jurisdicción para reducir las dobles jornadas.

"La austeridad que vive hoy Petróleos Mexicanos es lo que nos ha retrasado medicamentos, apertura de plazas, créditos hipotecarios de vivienda", señaló Castañeda Cancino, quien indicó que el STPRM ingresó oficios para solicitar también equipos de protección personal para los trabajadores.

"Lo estamos viviendo aquí en el Hospital de Coatzacoalcos, por la falta de coberturas en algunas plazas...tenemos alrededor de 240 plazas que no podemos cubrir" MARGOT CASTAÑEDA CANCINO SECRETARIA GENERAL DE LA SECCIÓN 31 DEL STPRM

La secretaria general de la Sección 31 del STPRM sostuvo que su líder nacional, Luis Aldana, ha pugnado por acelerar el proceso de basificación de personal, mismo que fue anunciado hace dos años por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hoy no hay cobertura de plazas, hay trabajadores que están haciendo doble turno o triplete, ustedes saben que quien se dedica a eso no da rendimiento en su trabajo y es lo que estamos viviendo, y más lo estamos viviendo aquí en el Hospital de Coatzacoalcos, por la falta de coberturas en algunas plazas...tenemos alrededor de 240 plazas que no podemos cubrir", reveló Margot Castañeda.

Las plazas por cubrir consisten en vacantes administrativas, obreros, personal de enfermería, de medicinas, camilleros y operadores de ambulancia, sólo por citar algunos.

"Hemos estado batallando mucho con ese tema, porque nosotros decimos el hospital de Coatzacoalcos son vidas, no son papeles como en otras áreas, pero ahí vamos con la ayuda de nuestro líder... (la situación es) desde 2019, pero se acrecentó del 2022 para acá la falta de cobertura", puntualizó.