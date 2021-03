Aun no hay fecha de vacunación para otros municipios del Sur

"Falso que vayan a llegar las vacunas el día 15 a Minatitlán", así lo expreso el encargado de la coordinación de la brigada correcaminos del gobierno federal Licenciado Juan Carlos Atzin Calderón

Hasta el momento -dijo-, la vacuna anti covid está pendiente de aplicarse en los municipios de Las Choapas, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Minatitlán, Uxpanapa, Jesús Carranza, San Juan Evangelista, Lerdo de Tejada, Cabada, Los Tuxtlas, por citar algunos.

Atzin Calderón, exhortó a la población a tener calma y no desesperarse, dijo que todavía no hay una fecha exacta para la llegada de esta vacuna a los municipios restantes, pero que se avisará como se ha hecho hasta ahora por los medios y canales oficiales.

Esto a raíz de los mensajes o cadenas que circulan en redes sociales, donde han aseguran que la vacuna llegará a la ciudad dentro de 15 días, cuando ya haya una fecha programada se avisará a la población de la forma acostumbrada y por los medios oficiales y medios de comunicación formales.

"Todavía nos faltan varios municipios por llegar, decirles que aún no tenemos fecha para estos municipios, estaremos informándoles previamente, pedirles de por favor nos ayuden a no difundir información falsa, ha estado circulando que ya no tarda, en Minatitlán y en Coatzacoalcos, quiero decirles que no se dejen confundir, no se dejen engañar, pedimos que se informen de medios confiables, quien hace eso no quiere al pueblo, es inhumano".

Por último, recordó que la vacuna anti covid consta de dos dosis, los abuelitos que ya la recibieron, deberán estar al pendiente para la siguiente aplicación en un lapso de 41 días aproximadamente, de la misma forma se avisará de la manera acostumbrada por los medios oficiales y confiables.

EL DATO:Regidora de salud Teresa Perez Baruch informa que todavía no hay fecha para la vacuna Anti-Covid19, llega Minatitlán a 299 defunciones y 140 inhumaciones en el panteón municipal, existe ampliación de espacio para 250 sepulturas.