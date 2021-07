aumento_en_insumos_causa_inestabilidad_a_ganaderos_del_sur_de_veracruz

Carlos Alberto Cedano Ávila presidente de la Asociación Ganadera Local en Coatzacoalcos, manifestó que el precio del maíz, el sorgo y la soya se encuentran muy elevado, por lo que afirman que afirman que ya no es redituable la compra – venta de los bovinos.

Ganaderos del sur de Veracruz han comenzado a resentir el alto costo de los insumos para alimentar a sus animales, causándoles una inestabilidad económica al no poder elevar el precio de la leche, ni el kilogramo de la carne de res en canal.

Carlos Alberto Cedano Ávila presidente de la Asociación Ganadera Local en Coatzacoalcos, manifestó que el precio del maíz, el sorgo y la soya se encuentran muy elevado, por lo que afirman que afirman que ya no es redituable la compra – venta de los bovinos.

"Los precios no suben, los precios del ganado siguen estancados, nos lo están pagando a 46 pesos el kilo que es demasiado bajo, la leche te la pagan en 4 o 5 pesos, entonces para el ganadero no es rentable, no es redituable", comentó.

Actualmente les preocupa el periodo de la canícula porque carecen de subsidios económicos que anteriormente les otorgaban los gobiernos, para la construcción de represas que les permitía acumular agua y hacerle frente a esta temporada.

Explicó que necesitan tener a los animales bien alimentados e hidratados para evitar un golpe de calor, toda vez que las alturas temperatura han secado el pasto y por lo consiguiente el ganado ha comenzado a bajar de peso.

"Teníamos el apoyo del Crédito Ganadero, Financiera Rural, teníamos apoyos de algunas ferias, tianguis ganaderos que te deban algunos insumos, es un calor insoportable, los animales que están ahí pastando necesitan estar sombreados y tener sus defensas bien fuertes para que no los tumbe la insolación o la deshidratación", expuso.

