aumento_en_el_precio_del_gas,_afecta_a_comercios_y_amas_de_casa

Los constantes incrementos en el precio del kilogramo del gas, no solo han afectado a las amas de casa, sino también a los comercios dedicados a la venta de alimentos, quienes han tenido que elevar los costos de sus productos para no verse tan afectados en su economía.

PUBLICIDAD

Doña Eleana Montes cuenta con un puesto de tacos en el cetro de Coatzacoalcos, la cual consume de manera semanal hasta 30 kilogramos de Gas LP por 700 pesos para cocinar sus guisos, cuando anteriormente adquiría la misma cantidad, pero por 500 pesos.

Noticia Relacionada Madrugan a AMLO: Gas Bienestar ya existe y está blindada

"Todo está subiendo, tanto la carne de res, el pollo, todo, por ese motivo aumentamos el precio de los tacos, de echo ahorita el gas está mucho más caro, pero si es necesario comprarlo porque si no como vamos a trabajar, antes pagaba alrededor de 500 pesos por 30 kilos y ahorita está en 750", comentó.

PUBLICIDAD

Pese a estos incrementos no han bajado la producción de tacos, ya que es un negocio familiar que ha mantenido por más de 50 años, ubicado sobre la avenida Rodríguez Malpica esquina con Corregidora.

PUBLICIDAD

Por su parte la señora Hortensia López quien es ama de casa, manifestó que el alza en el precio de gas LP le ha pegado bastante, por lo que se ha visto obligada a cocinar con leña para que le rinda este derivado del petróleo.

PUBLICIDAD

"Me ha pegado muchísimo, ante compraba tanque lleno, pero ahorita tengo que cocinar con leña para que me rinda el gas, ahorita solo estamos comprando de 100 a 200 pesos, porque es para lo que me alcanza", detalló.

PUBLICIDAD

Actualmente algunas gaseras del sur de Veracruz comercializan el precio del gal lp de 13 a 14.45 pesos el litro, sin embargo, el precio ha variado constante mente por lo que la población se han mostrado inconformes por estos incrementos.