Aumentan casos de cremación de cadáveres en Acayucan

La empresa funeraria Alfa y Omega, la única en esta zona que ofrece servicios de cremación, ha visto incrementado en los últimos días los servicios pero no por la presencia del virus COVID 19, aclaró el propietario, Juan Crisóstomo Muñoz Ortiz.

De enero a la fecha, al menos unas nueve personas han requerido el servicio del crematorio, ninguno hasta el momento, afirmó, por el llamado Coronavirus, la mayoría por problemas neumonía e infartos, sin que se diga que haya sido derivado de tal enfermedad.

En enero, señaló, se atendió a dos personas, en febrero no hubo, en marzo hubo uno, en abril tres y en lo que va del mes de mayo, una cantidad igual, total nueve.

"Pero ninguno trae el certificado que es coronavirus o COVID 19, ninguno, solo dice que es infarto, neumonía, insuficiencia respiratoria, hasta ahí, han sido muertes naturales" expuso vía telefónica.

La empresa, aunque ha tenido una mayor demanda en el servicio, no ha incrementado el costo de los mismos, afirmó. Ocho mil quinientos pesos es el costo del servicio directo, esto es, que el cuerpo sea llevado a la cremación, sin intervención del personal de la funeraria. En caso contrario, se eleva el costo por el servicio de los empleados.

Señaló que aunque no ha sido COVID 19, la causa de muerte de las personas que han sido cremadas, si se están tomando las medidas de prevención correspondientes, principalmente en aquellos casos donde la misma familia advierte de la posibilidad que no se manifiesta en el expediente o acta de defunción.

"A nosotros nos entregan el acta, ahí no dice COVID ni que es a causa de eso, pero tomamos las medidas porque la familia a veces lo dice, pero no, hasta el momento, no llevamos cremando ningún caso por esa enfermedad" expuso.