aumenta_precio_de_tortilla_en_acayucan

"Es imposible que mantengamos el precio a 17 pesos, sabemos que afecta la economía el alza a 20 pesos, pero también deben de entender que nosotros estamos ya trabajando en número rojos, porque ha subido la harina, la luz, el papel, el gas y todos los demás insumos", mencionó.

El 25 de junio los industriales de la masa y la tortilla de la región se reunirán en Acayucan en el salón denominado "La Palapa de la Abuela" para detallar sobre el incremento y acciones a seguir.

"Tiene varios años que no se incrementa el kilo, nos hemos mantenido con el mismo precio, pero ya no podemos estar así, porque sino varios compañeros van a seguir cerrando las tortillerías. A esto le sumamos que no recibimos subsidio alguno por parte del gobierno federal" sostuvo Estanislao Guillén.

En la reunión participarán representantes de los municipios de Acayucan, Texistepec, Sayula de Alemán, Soconusco y Oluta.

