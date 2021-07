aumenta_precio_de_gasolina_nuevamente_en_coatzacoalcos

Y es que el pasado viernes, en algunas distribuidoras de la zona costera de la ciudad se observó que el monto de los combustibles redujo hasta 50 centavos, sin embargo, el gusto les duró muy poco porque al día siguiente nuevamente elevó sus costos.

Fue en la gasolinera que se ubica sobre la avenida Platón Sánchez esquina con Malecón a la altura de la colonia Petroquímica donde se notó que la gasolina Magna se vendió en 17 pesos con 89 centavos, pero durante el fin de semana nuevamente alcanzó los 18 pesos con 39 centavos.

Tras un recorrido por las diversas estaciones de servicio, tanto la Magna como la Premium casi rebasan los 19 y 21 pesos, pero esto no ha causado tanto impacto entre los automovilistas, pues aseguraron que ya están acostumbrados a los constantes cambios que recientemente ha registrado los precios de las gasolinas.

"Ya estamos tan acostumbrados, solo un día vimos que bajó 50 centavos la magna, pero hoy ya regresó otra vez a los 18 pesos, ahorita nosotros buscamos la gasolinera que nos venda el litro completo de combustible", declaró Jorge Santos trabajador del volante.

Mientras que los conductores de unidades particulares expusieron que no han notado una baja en el precio de los combustibles como se había anunciado, han optado por comprar solo unos cuantos litros, porque el llenar el tanque se les hace complicado.

"Yo definitivamente compro la suficiente cantidad de gasolina, obvio ya no me alcanza para llenar el taque, porque hoy está en un precio y mañana en otro, entonces ya no sabemos cómo seguirá todo estos", comentó la señora Laura Toscano.

Tanto el precio de la Magna como la Magna se han mantenido por varias semanas en 18 pesos como 90 centavos, mientras que la Premiun en 20 pesos con 16 centavos.