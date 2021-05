aumenta_el_kilo_de_tortilla_y_carne_de_cerdo_en_agua_dulce

De inmediato los hidrómilos reaccionaron comentando que no era posible que solo el municipio de Agua Dulce, en toda la región sur, sea el único con el precio de la tortilla más caro, en Coatzacoalcos, Nanchital y demás municipio está el kilo en 16 o 18 pesos, Manuel Enrique Ramón Pérez usuario de las redes sociales señaló ante el aumento "Jajaja ahora sí van a decir no tienen madre... Se pasan... Que cosas.... justamente el día 10 de mayo jajaja".

SUBE A 100 PESOS EL KILO DE CARNE DE CERDO

No solo el precio de la tortilla aumentó, desde la semana pasada las amas de casa señalaron que el kilo de pulpa de carne de cerdo subió de 75 a 100 pesos, un aumento de 25 pesos que a muchas familias les pega en sus bolsillos, "antes de diciembre estaba en 65 pesos el kilo, subió a 75, pero ya en mayo de pronto se elevó aún más y hoy la estamos comprando en 100 pesos el kilogramo", señaló María de los Ángeles Victoria clienta de las carnicerías.

Hidrómilos coincidieron que las tiendas y supermercados, los productos son más caros que en otros municipios, señalaron que no saben porque en esta ciudad son más elevados los precios, incluso en Internet existe una teoría, no muy descabellada, que estos aumentos de los precios en las tiendas, se debe a que los comerciantes no olvidan el saqueo que sufrieron por parte de la misma ciudadanía en enero del 2017 y es una forma de ´cobrarles´ lo que se robaron.

