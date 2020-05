Aumenta costo en el recibo de luz, colonos se inconforman

Habitante de la colonia Guadalupe Víctoria en Coatzacoalcos, denunció públicamente el aumento en el costo de la energía eléctrica durante este año.

La afectada detalló que anteriormente el pago del servicio correspondía a aproximadamente a 700 pesos; sin embargo, en este último periodo correspondiente al mes de abril- mayo el monto alcanzó los mil 800 pesos.

"Primero me llegaba de 791 y ahorita ya subieron a mil 800, mil 222, mil 400 y no tengo muchas cosas que digamos, no tengo clima", declaró Ignacia Carreon una de las inconformes.

La entrevistada expuso que en ocasiones ha tenido que pedir prestado para cubrir el adeudo ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de los contrario les cortarían el servicio.

Y aunque han solicitado una prórroga, para pagar de manera desfasada el pago, la empresa se ha negado.

"Estamos esperando el otro recibo que ya viene, no sé cómo lo voy a pagar y más con esta cuarentena que está la cosa muy difícil, que aveces no hay ni para comer", comentó.

Detalló que esta situación lo han reportado de manera directa ante la CFE, pero solo les dan evasivas sin que les resuelvan o aclaren sus dudas.