Asociación pide ayuda a nanchitecos para adoptar mascotas

El inmueble que sirve como refugio, por su ubicación se ve afectado por las lluvias, por lo que se inunda.

Al rescatar varios perros muchos de estos con lesiones, se han encargado de darles los cuidados necesarios, sin embargo es ahí donde piden a la población su ayuda para que adopten algunos, ya que por los problemas que atraviesa el inmueble y al ser varios los animales que mantienen en el lugar les complica poder seguir apoyando a otros.

"Lamentablemente en el albergue no podemos albergar más perritos, como saben el lugar es pequeño y se nos inunda, meter más perritos ya no sería justo, porque no podríamos tenerlos en condiciones adecuadas", escribieron en su cuenta de Facebook.