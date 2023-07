Epicentro de la inversión en Veracruz y Oaxaca: arrancan recorridos por polos del Corredor Interoceánico

A finales de agosto, empresas interesadas en establecerse en los primeros cinco polos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en los estados de Veracruz y Oaxaca, comenzarán a realizar recorridos por la zona.

El gobierno federal lanzó las primeras cinco licitaciones públicas internacionales para los polos ubicados en Coatzacoalcos, Texistepec, San Juan Evangelista y Salina Cruz.

Este ambicioso proyecto contará con tres rutas, conocidas como Z, FA y K. La ruta Z abarcará una extensión ferroviaria de 308 kilómetros, conectando Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca.

El proceso de licitación requiere que las personas interesadas en participar en los procedimientos para el establecimiento de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI), remitan los documentos requeridos al correo electrónico polosdesarrollo@ciit.gob.mx antes del 20 de julio de 2023.

Estos documentos incluyen un formulario de registro, un formato de no conflicto de interés y un documento que demuestre la experiencia y capacidad en la operación y mantenimiento de plantas industriales acorde a las especificaciones establecidas en el Acuerdo que regula el PODEBI por un periodo de al menos 10 años.

Una vez recibidos los documentos, el CIIT llevará a cabo una sesión de orientación el 26 y 27 de julio de 2023, para dar a conocer información relevante sobre el proceso licitatorio a los interesados.

A continuación, se programarán visitas a los diferentes polos para que las empresas puedan conocer las ubicaciones específicas y las condiciones del terreno. Las visitas se llevarán a cabo en agosto y septiembre, dependiendo del polo.

El proceso de licitación consta de siete etapas, que van desde el acceso a un repositorio de información hasta la entrega de los títulos de concesión a los ganadores.

La etapa de aclaraciones tendrá lugar a mediados de septiembre, mientras que la presentación de propuestas está programada para octubre.

Se espera que los fallos de las licitaciones se emitan a finales de diciembre, y los títulos de concesión serán otorgados durante los primeros meses de 2024.

Los polos de desarrollo estarán reservados para 11 vocaciones productivas, que van desde la industria eléctrica y electrónica hasta la petroquímica. Este proyecto busca atraer inversiones y promover el desarrollo económico y tecnológico en la región.

TAIWÁN DEMUESTRA INTERÉS EN EL CORREDOR INTEROCEÁNICO

Recientemente, una delegación de 20 directivos de empresas taiwanesas especializadas en la fabricación de chips, semiconductores y electrónicos visitó México para explorar las oportunidades y ventajas competitivas que ofrece el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Entre las empresas interesadas en invertir en la región, se encuentran Chunghwa Telecom, Machan International Co., A-Lumen Machine Co., Vivotek Inc., Teco Corporation, Hon Hai Foxconn, Master Transportation Bus Manufacturing Ltd., Delta Electronics y Wonderful Hi-Tech Co.

Esta visita forma parte de los esfuerzos de cooperación entre la Secretaría de Economía de México y el US-Mexico CEO Dialogue, un mecanismo de colaboración entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Cámara de Comercio de Estados Unidos, específicamente del Grupo de Inversión.

CON INFORMACIÓN DE OSVALDO ANTONIO SOTELO