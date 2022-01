Arranca campaña ´Recicla tu Navidad´; habrá 6 centros de acopio

Del 7 de enero al 11 de febrero se realizará la campaña ´Recicla tu Navidad´ en Coatzacoalcos, con el cual se instalarán seis centros de acopio en la ciudad para recibir los pinos naturales que hayan sido colocados en los hogares porteños.

"Está coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente del día 7 de enero al 11 de febrero... tenemos el objetivo de reciclar la mayor cantidad de árboles navideños, se convierte en composta a través de una trituradora del Departamento de Ornatos", señaló Gersaín Hidalgo Cruz, regidor noveno con las comisiones de fomento foresta, ecología y medio ambiente, bibliotecas, fomento a la lectura y alfabetización.

Hasta 2021 se acopiaron 850 árboles en Coatzacoalcos, por lo que para este año se espera igualar o superar la meta con esta campaña impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), siendo ésta la doceava ocasión en que el municipio participa, ahora bajo el lema: ´No lo abandones, ¡Recíclalo!´.

"Hacemos el aviso a la ciudadanía para que no tire los pinos en los puntos de recolección de basura... eso nos ayudaría a que no se descompongan los camiones recolectores", mencionó el edil al solicitar a los habitantes no abandonar los árboles navideños en la vía pública.

Los puntos de recolección son el Parque Independencia, la Unidad Deportiva Duport Ostión, Centro de Educación Ambiental Quetzali, Chedraui 1, Chedraui 2 y Dipepsa de Ciudad Olmeca; una vez acopiados, los árboles serán triturados en el Parque Central Miguel Hidalgo para volverlos composta.

CENTROS DE ACOPIO

Parque Independencia

Unidad Deportiva Duport Ostión

Centro de Educación Ambiental Quetzali

Chedraui 1

Chedraui 2