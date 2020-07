Arantzazu plasma su obra en el Parque Central Miguel Hidalgo

Desde pequeña, Arantzazu Diez Lavín, soñó con reflejar su talento en un mural dedicado a Coatzacoalcos, a sus 25 años esto es una realidad al plasmar su obra en el Parque Central Miguel Hidalgo, considerado como el más grande del país.





"Empecé a pintar desde chiquita, siempre me ha gustado pintar para entretenerme y fui agarrando práctica, a los 14 años pinté mi primer mural y ahí descubrí que lo que más me gusta es pintar en grande; hacer murales", expresó.





El talento de sus manos, la creatividad de sus imágenes y la inspiración en cada una, fueron las razones por las que Arantzazu fue invitada para diseñar y realizar la obra Quetzalcóatl que adorna este parque multidisciplinario.





"El proyecto del parque nace porque la constructora que lo está haciendo me invitó, Oscar a quien conozco de hace un tiempo me dijo que si hacíamos un mural para la gente de Coatzacoalcos, me dijeron que la idea era libre y platicando con mi familia decidí hacer a Quetzalcóatl porque es la imagen representativa de Coatzacoalcos", añadió la artista.









SU OBRA MIDE 40 METROS





En una barda perimetral, la joven porteña plasmó a la serpiente emplumada Quetzalcóatl de 40 metros de largo, usando como base para trazar las siluetas el rosa mexicano lo que para ella representa la cultura mexicana, como tonos de fondo se inclinó por colores llamativos y tropicales haciendo referencia al clima de la ciudad.





"Elegí está temática porque pienso Coatzacoalcos es un lugar lleno de vida, tropical y también es representando la cultura mexicana que es muy colorida", resaltó.





EN UNA SEMANA CONCLUYÓ LA OBRA





La ingeniera en Diseño Industrial invirtió ocho horas diarias durante siete días para concluir este proyecto que podrá ser apreciado por todos los habitantes del municipio y visitantes que acudan cuando esté parque abra sus puertas.





"Me llevo seis días en los que pinte aproximadamente ocho horas diarias y ya quedó listo. Pinté de lunes a viernes. Me dio muchísima emoción plasmar algo para Coatzacoalcos porque aquí crecí, aquí aprendí y estoy súper orgullosa de que se va a quedar aquí un buen tiempo", añadió emocionada.









ES UN ORGULLO SERVIR A COATZACOALCOS





Diez Lavín dijo sentirse agradecida al saber que parte de su talento quedará plasmado en la ciudad donde nació y en la que se es desarrollado personal y profesionalmente.





"Estoy muy contenta y orgullosa, realmente me quiero dedicar a esto. Las personas me pueden seguir en mis redes sociales; instagram como @arantzazuiez y me pueden enviar mensajes para información", comentó.









LA PARTE ALTRUISTA DE ARANTZAZU





Con la gratificación económica que le proporcionaron por esta obra en próximos días la artista urbana realizará en coordinación con un conocido restaurante de Coatzacoalcos la donación de desayunos para personal de salud que se encuentran laborando arduamente para combatir la pandemia por el Covid-19.





"Al ser este proyecto por Coatzacoalcos tomé la decisión de donar alimentos para todos los médicos y personal de salud que están trabajando en lo del Coronavirus pienso que hay que apoyarlos, se realizará el próximo viernes 7 de agosto vamos hacer unos desayunos para todo el personal", finalizó.