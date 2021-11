Aprovechan última oportunidad para vacunarse contra Covid-19

Jaqueline y Berta tienen en común no solo ser población joven en Coatzacoalcos, sino el no haberse aplicado la vacuna contra el Covid-19 en tiempo y en forma, aunque una de ellas acudió por primera vez.

"Me voy a aplicar mi primera dosis, no pude venir porque estaba trabajando...está bien (la última jornada) porque es una esperanza para quienes no se vacunaron, yo recomiendo que aprovechen porque es la última vez", mencionó Jaqueline Contreras, de 28 años.

Ella pertenece a la población de 18 a 29 años que debió vacunarse con Pfizer, sin embargo, a casi un mes de transcurrida dicha aplicación de la segunda dosis, pudo hacerse un espacio para inmunizarse con Casino.

Sin embargo, la fila no sólo era para quienes iban por la unidosis Cansino, sino para quienes no pudieron ir por sus segundas aplicaciones de Sinovac, Pfizer o AstraZeneca cuando les correspondía, ya sea por asuntos laborales, estar fuera de la ciudad, así como enfermarse de Covid-19 u otro padecimiento.

"Me fue muy bien... no pude venir porque tenía gripa, pero venimos hasta ahorita, estuvo bien esta jornada para otros que no pudimos venir porque estuvimos enfermos o no les dieron permiso en el trabajo, me siento tranquila, pero no confiada, vengan a vacunarse, no hagamos caso a los mitos que por vacunarnos nos vamos a morir", mencionó Berta Margarita Alor Martínez, quien acudió por su segunda dosis de AstraZeneca.