aplican_vacuna_para_rezagados_en_villa_allende

Cómo en otras ocasiones, el módulo de vacunación fue instalado en el domo del parque "Benito Juárez García".

Desde las 9 de la mañana de este sábado inició la aplicación del biológico, para todas aquellas personas que deseaban contar con la tercera dosis.

De la misma forma fue aplicada la vacuna para todos los allendenses que no habian recibido ninguna dosis de la vacuna contra el Covid-19.

En esta sede también fueron aplicadas unidosis, ademas a

jóvenes de 14 años que cumplen 15 años este 2022, de los 15 a 17 años sin comorbilidades, y para quienes requieran cerrar su esquema de vacunación.

Durante este fin de semana, el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, recomendó a todas las personas que se vacunen contra el Covid-19, destacando que es gratuita y que la llevan a todos los rincones del territorio veracruzano.

"Queremos que ya no haya tragedias, que no haya dolor en Veracruz por el coronavirus, por esa estamos buscando a los rezagados", exhortó el ex director del Hospital Comunitario.

Por último aseguró que Veracruz casi regresa a la normalidad, a más de dos años de la pandemia del Covid-19.