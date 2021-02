Aplican la vacuna Pfizer a adultos mayores de Cosoleacaque

Este jueves, un total de los 2 mil 500 adultos mayores recibieron la vacuna Pfizer, y hoy viernes, se aplicarán mil más para completar 3 mil 500 dosis. Fue campo "Milán" ubicado en la colonia Díaz Orzas en donde se instaló el pabellón de salud, fue don Raúl Pérez 72 años, quien recibió la primera dosis.

Ante la publicidad que ha tenido la aplicación de la vacuna fabricada por los laboratorios Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Cansino Biologic, Sputnik y Covax, el mecanismo de producción encabezado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este jueves, 25 de febrero fueron miles las personas; hombres y mujeres adultos mayores de este municipio que desde las seis de la mañana hicieron largas filas invadiendo las banquetas de las calles Benito Juárez y López Mateos, esperando turno para recibir la ansiada vacuna.

"El programa de vacunación contra el coronavirus empezó el 24 de diciembre de 2020, esto nos dio una esperanza de sobrevivir a este gran mal del siglo 21", coincidieron algunas ciudadanas que pidieron omitir sus nombres que estaban en la fila esperando turno para recibir la dosis.

Esta gran tarea, participaron cuarenta doctores y el mismo número de enfermeras, además de las personas que realizó la logística para que hubiera un orden entre los ciudadanos que se dieron citan en el lugar.

En el evento se contó con la presencia de la Guardia Nacional, Ejecito Mexicano, el alcalde Cirilo Vazquez Parissi y su personal de logística

SE ATENDERAN A TODOS

Juan Carlos Atxin Calderón, responsable de las brigadas Correcaminos en la zona Sur del estado de Veracruz, dijo que, aunque en otros sitios la vacunación iniciaba a las 8 de la mañana, en Cosoleacaque hubo una excepción de iniciar a las 6 horas para avanzar, debido al grueso número de personas que tiene que atender.

Es el primer municipio donde se nos presentó este escenario (de llegar a apartar lugar desde una noche antes), pero ya hablamos con los ciudadanos de que será a partir de las 6, no es posible la aplicación de filas porque ponemos en riesgo la salud y porque todo implica una valoración médica y si no dormiste bien, desayunaste o tomaste tus medicamentos, no te la van a aplicar porque saldrás mal de tus valores como los que padecen diabetes e hipertensión y de nada valdrá haber hecho la fila", dijo.

Mañana en este mismo punto continuarán con la vacunación, posteriormente se irán a otros puntos como estero del pantano, Coacotla y la cabecera municipal para acercar la vacuna a las personas que viven en esos sectores.