Aplazan fecha para la demolición del puente Los Soldados

Este lunes se postergó la fecha para la demolición del puente Los Soldados, debido que la compañía no construyó el paso provisional para no dejar incomunicado a los habitantes de Agua Dulce y Las Choapas .

Se tenía previsto que para el 15 de febrero ya se contaría con una ruta alterna que estaría paralela al puente que se demolerá y construirá, para que los vehículos continúen transitando con normalidad.

Pero a menos de una semana del supuesto cierre, al no garantizarse la edificación y a la exigencia de los pobladores para que no se cierre el paso, el representante de la compañía ´Grúas y Cimentaciones´, optó por decidir que no se cerrará el paso hasta que no hayan terminado el paso provincial. Aseguraron que hasta el momento se siguen construyendo los pilotes de 18 metros que sostendrá a la nueva estructura, que tendrá un diámetro de 60 metros de largo por siete de ancho.

Durante éste lunes, los pobladores de los municipios de Agua Dulce y Las Choapas se reunieron con las autoridades locales a quienes solicitaron su intervención y sean mediadores ante la Siop para que no queden incomunicados debido que esta ruta es vital para llegar a la Costera del Golfo.