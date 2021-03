Aplauden taxistas de Minatitlán la reforma a la Ley 589

"Estamos muy agradecidos con el gobierno por la reforma a la Ley 589" que ahora contempla la obligatoriedad de cambio de unidades cada diez años y ya no cada ocho años, expresó el dirigente de la Federación Unidas del Sur de Veracruz, Luis Alberto Vergara, e hizo notar que anteriormente "apenas estábamos terminando de pagar nuestras unidades, cuando ya teníamos que cambiarla nuevamente".

Dijo: "la economía que tenemos hoy en día, está muy golpeada, y con la reforma nos vemos beneficiados y comprometidos también a tener unidades en buenas condiciones ..."

También comentó sobre el beneficio de condonación de multas y recargos en la obligación de pago de derechos vehicular, indicando que se generaron no por omisión de parte del gremio, sino porque no habían salido las órdenes de emplacamiento "y al no salir, no podíamos emplacar las unidades, y por ese motivo no se podían pagar los derechos vehiculares".

Recordó que las administraciones anteriores "no nos habían dado las órdenes de emplacamiento; hoy en día van saliendo las órdenes y al emplacar en Hacienda, eran más las multas y recargos que el pago de derecho vehicular".

Por eso más del 50 por ciento de taxis tenía que circular sin placas, pues resulta que en administraciones anteriores llevaban un programa de empadronamiento de unidades a los quye cambiaron su número económico "y vinieron a entorpecer más el sistema que teníamos", dijo Luis A. Vergara, quien estima que en Minatitlán se han regularizado alrededor de 60 por ciento de las 3800 concesiones existentes.