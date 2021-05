Apagón general en San Pedro Soteapan, llevan más de 40 horas sin luz

Poco más de 16 mil familias de las diferentes comunidades de este municipio, están molestas contra Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido que llevan más de cuarenta horas sin fluido eléctrico. Productos lácteos y otros más que necesitan refrigerante se han echado perder.

Lo peor de todo, es que la alcaldesa Deysi Sagrero Juárez no ha hecho nada por solicitar a la CFE que acuda a una cuadrilla de sus trabajadores a revisan la línea o algo como eso, para devolver el fluido eléctrico a la población.

Manuel Hernández Bautista, Jesús Cruz Domínguez, Julián Pérez Cruz, entre otras personas que pidieron omitir sus nombres por temor a represalias coincidieron, "la (CFE) debería anunciar a la población este tipo de corte, por mantenimiento a sus líneas o por lo que sea, pero debe de avisarles ".

Hoy, esta desinformación no solo los ha dejado en tinieblas durante toda la noche, si no también, ha provocado que muchos alimentos que necesitaban refrigeración se echaran a perder; "y esto, ¿quién no los paga? ".