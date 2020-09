Antelmo lucha para salir adelante vendiendo hermosas artesanías

A sus 61 años de edad, Antelmo Centeno Mendoza, se gana la vida vendiendo artesanías que él mismo fábrica, utilizando materiales como los minerales.

Todos los días desde las primeras horas coloca su pequeño puesto a un costado de la pirámide ubicada en el malecón costero de Coatzacoalcos.

Don Antelmo, vende productos como: atrapasueños, pulseras, collares, incluso bolsas, fabricados con piedras como jade, cuarzos y otros materiales naturales; asegurando que son curativos y ayudan a disminuir las dolencias físicas.

"Lo que más se vende es el cuarzo; es curativo y ayuda a quitar los dolores menstruales, de riñones, la migraña, el mal de ojo, las malas energías, a controlar la ansiedad del alcoholismo", afirmó.

Pese a ser una persona de la tercera edad el señor Antelmo no se da por vencido, sin importar las condiciones climatológicas coloca su pequeña mesa para realizar su vendimia.

Esta actividad que realiza desde hace varios años le permite llevar el sustento al hogar y ganarse la vida honestamente.

"Gracias a mi Dios si vendo, hago pulseras y bolsas de pieles y mis conocidos me hacen pedidos y si sale para subsistir, la pandemia si afectó bastante pero siempre trato de buscar oportunidades para ganarme la vida, a veces llueve y se me complica la venta pero yo no pierdo la esperanza", comentó.

Los costos de sus productos van dese los 40 hasta los 300 pesos dependiendo la piedra y la artesanía.

"Lo que yo vendo lo hago yo, y no me gusta echar mentira a la gente, los invito a que se den su vuelta por la pirámide aquí los atiendo y los oriento y la verdad se van a ir muy contentos. No solo nos podemos curarnos con medicinas sino también con piedras", aseguró.

El abuelito se coloca todos los días, dependiendo las condiciones climatológicas, y lo puedes encontrar hasta las 20: 00 horas.

Cabe destacar que a través de redes sociales se hizo viral el caso de don Antelmo , pues este fin de semana se dispuso a vender pese a la lluvia que se presentó, el hecho generó empatía en los ciudadanos porteños y no dudaron en compartir su historia.