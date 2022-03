Ante alumnos, profesor agrede a Secretario y Delegada sindical de la "Alemán"

´El Golpe Traidor´, nombre de una canción ranchera, recibió Jorge Manuel Rodríguez Quintela, secretario particular en el Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV), de parte del profesor José Luis Arvide Tavernier, cuando acudió a una visita a la escuela Miguel Alemán González (MAG); pero no fue el único, también la delegada sindical fue empujada.

"A mí me sorprende lo que me acaba de pasar, vengo de la Dirección Municipal del Deporte, porque tuvimos una reunión... ingresé a la escuela acompañado de la maestra Ofelia Ocampo, que es la delegada sindical de aquí, porque teníamos que platicar unos asuntos, saludo a una persona, a maestros que estaban en el reloj checador y me pongo a platicar con un alumno que es mi familiar y platicando con él, de repente siento un golpe muy fuerte a puño cerrado, estando yo de espaldas, entonces reacciono, me volteo y era el profesor José Luis Arvide Tavernier, que adentro de la institución, en horario de clases, frente a un alumno y los maestros, me agredió de manera cobarde, porque me pegó por la espalda", narró Rodríguez Quintela.

Noticia Relacionada Hieren a oficial tras persecución en Soconusco; dos detenidos

Cual película mexicana del cine de oro, el que pareciera el antagonista, Arvide Tavernier, continuó retando al profesor Rodríguez Quintela, pero hizo caso omiso, por lo que al intervenir la delegada del SDTEV, Ofelia Ocampo, ésta fue empujada, saliendo la directora del turno matutino de la secundaria, mientras que el presunto agresor se escondió en la dirección.

Debido a esto se llamó a la Policía Municipal, por lo que se tendrá que interponer una denuncia ante la Fiscalía Regional del Estado una vez que la Dirección Escolar entregue una acta de hechos.

"Él estaba muy molesto, me empujó y también los alumnos viendo... ahorita me pongo a pensar que soy la delegada sindical aquí y si él trae el coraje por la dirección (de donde fue removido) yo estoy viniendo, me da miedo que agarre algo y me lastime, porque él va a seguir viniendo aquí y tengo que hacer algo por protegerme... la directora tiene que levantar una acta en cuanto lo administrativo", destacó la delegada.

Hasta inicios de febrero José Luis Arvide Tavernier era acusado por el SDTEV de ser impuesto como director matutino de la secundaria MAG, pese a no contar con el perfil, siendo removido más adelante tras la intervención ante la Secretaría de Educación de Veracruz.