Ante altos índices de pobreza, tendrá Coatza banco de alimentos; será regional

*En enero el 38.7% de la población se encontraba en pobreza, cifra que aumentó con el desempleo generado ante la pandemia por Covid-19





Hasta enero casi 130 mil personas estaban en situación de pobreza en Coatzacoalcos, cifra que se incrementó con los desempleados que dejó el confinamiento de los primeros meses en la pandemia por Covid-19, lo que acentuó más la necesidad de contar con un banco de alimentos en el municipio con más contagios del sur.

De acuerdo al Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 38.3% son 129 mil 878 porteños los que están en pobreza, de éstos hay 4 mil 935 en pobreza extrema, lo que llevó al colectivo ´Todos Unidos por Coatza´ a pasar de la entrega de despensas a las colonias marginadas a subir el siguiente peldaño, el Banco de Alimentos Región Olmeca, que verá la luz en los siguientes tres meses.

"Hemos visto cómo Coatzacoalcos está pasando por una situación muy complicada... De acuerdo al Inegi, Coatzacoalcos es la ciudad donde hay más desempleo en toda la república y el desempleo va aparejado de falta de capacidad económica para cubrir las necesidades básicas y no quiero decir con esto que haya mucha gente que no tiene ni qué comer, el problema es que no tiene para comer bien y eso afecta mucho la salud", externóCornelius Versteeg Zebadúa, uno de los integrantes de este colectivo.

Y no es para menos, de acuerdo a los resultados del primer trimestre de 2020 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), Coatzacoalcos ocupa el primer lugar en desempleo con el 6%, cifra similar al 6.9% de disminución de registros laborales en Veracruz ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el mismo periodo, de ahí que un banco de alimentos permita a quienes están en esta situación acceder a estos subsidios.

"Nuestra función como banco de alimentos es buscar a donadores, recibir la mercancía y entregarla a todas estas asociaciones o comunidades que reparten la comida a los más necesitados; el banco de alimentos es un puente de forma tal que los costos de distribución sean menores posibles... derivado de la pandemia va a haber gente o mayor cantidad de familias que van a padecer la falta de alimentos y lo que nosotros queremos es poder colaborar con las instituciones y asociaciones que ya existen para que nosotros captemos el alimento y dárselo a ellos para que lo puedan distribuir", señaló el también empresario.

De acuerdo a la conferencia de la Secretaría de Salud Federal transmitida el 27 de agosto, en México el 23% de los hogares tiene inseguridad alimentaria o severa, mientras que el 14% de los menores de 5 años padecen desnutrición crónica, mientras que un tercio de menores de 5 años y embarazadas, así como el 18% de mujeres en edad reproductiva tienen anemia, lo cual está ligado a su situación económica.

"Hay una carencia grande en la alimentación en zonas desprotegidas... la idea es aprovechar la experiencia de otras instituciones similares para lograr desarrollar nuestro propio banco de alimentos lo más pronto posible... Ya está autorizado incluso el nombre, es Banco de Alimentos Región Olmeca... se aprovechó la constitución de un organismo similar (una asociación civil que estaba inactiva)... en muchas ocasiones no se les regala el producto, se les vende a un costo por debajo del mercado", agregó Armando Carvallo Brañas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Coatzacoalcos.

SERÍA EL CUARTO EN EL ESTADO

A nivel estatal hay tres instancias, esto de acuerdo a Bancos de Alimentos Mexicanos (BAMX), ubicados en Córdoba, Xalapa y Veracruz Puerto, por lo que de concretarse el de Coatzacoalcos sería el cuarto, mientras que en el país existen 55 que aglutinan a mil 186 colaboradores y 24 mil 436 voluntarios, mismos que son pieza fundamental para su operación, por lo que en el municipio los más de 300 establecimientos comerciales, entre supermercados, tiendas de conveniencia, mercados y farmacias con venta de alimentos enlatados y carnes frías, son una fuente potencial de donativos de mercancía que no fue comercializada o desperdiciada.

"Sí ha habido algunos acercamientos... tenemos conocimiento de algunos casos en los que se lleva a la ciudad de Villahermosa el producto, consideramos que lo más importante es la coordinación, trabajar la logística y sí hay empresas locales y no locales, regionales digamos, pero que tienen establecidos aquí sus centros comerciales tipo supermercado, que es de todos los días, que entra producto que o está a punto de descomponerse o ya descompuesto, pues la idea es encontrar las ventanas de los tiempos oportunos", dijo Carvallo Brañas.

SE DESPERDICIAN 38 TONELADAS DE

COMIDA POR MINUTO EN EL PAÍS

A pesar de que México atraviesa aún la pandemia de Covid-19, el desperdicio de alimentos no cede, pues el 37% de la producción como cereales, leguminosas, carnes, verduras, frutas y pescados se desperdician, en cifras esto representa 20 millones de toneladas al año, es decir, se pierden 38 toneladas cada minuto, tal como se reveló en el Congreso Virtual ´Tecnología de Alimentos´ organizado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Lo anterior agrava la inseguridad alimentaria y la desnutrición, mientras que las pérdidas económicas ascienden a 400 millones de pesos anuales, mientras que en la ciudad se estima que 5% de los alimentos se va a pérdida por merma o sobrante al caducar y no estar en condiciones de consumo.

"Hay una Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y Autoservicios, a través de ellos se puede mejorar la comunicación con todo el grupo, además de los mercados, con los restaurantes también hay mucho alimento que se echa a perder, por ejemplo, de frutas y verduras es casi un 50% de lo que se produce lo que se tiene que desechar al no venderse oportunamente... la idea es que esto se quede de manera permanente", refirió Armando Carvallo.

Tanto Armando Carvallo como Cornelius Versteeg coincidieron en que además de la visita a Puebla para conocer la logística y funcionamiento de ese banco de alimento, en Coatzacoalcos se cuenta con importantes avances para ello, no sólo con la reactivación de una asociación civil destinada a eso, sino con instalaciones.

"El corazón de un banco de alimento son sus voluntarios, tú puedes tener comida, pero si no hay nadie que la agrupe, que ayude a distribuirla es complicado, los voluntarios son el eslabón más fuerte... Ya se tiene el alta en Hacienda, lo que sigue es hacer el nuevo consejo, hacer el cambio de directiva en la asociación y empezar de nuevo con la gestión para establecer los recibos deducibles que se requieren... Desgraciadamente Veracruz está en quinto lugar en desnutrición a nivel nacional y la zona sur yo creo que es de las que peor están", sostuvoVersteeg Zebadúa.

Pese a las condiciones que Coatzacoalcos reúne no existe un banco de alimentos a 200 kilómetros a la redonda, por lo que establecer uno tendría una meta diaria de distribución de cien despensas a bajo costo, eso al contar con cadenas minoristas que apoyan a los que están inscritos en el BAMX, por lo que en tres años Coatzacoalcos debe demostrar que cuenta con las capacidades y la transparencia para pertenecer a esta red nacional.

"Tenemos a un donador que nos va a hacer el favor de prestar por tres años una nave industrial que tiene más o menos mil metros cuadrados techados y unos seis mil metros cuadrados de parque... la realidad es que no se necesita una gran área para el banco de alimentos, lo importante es poder recibir y de inmediato distribuir... tenemos la esperanza de que antes de terminar este año ya nos encontremos en operación", adelantó Versteeg Zebadúa, quien añadió que ya se integraron diversos comités parafortalecer el Banco de Alimentos Región Olmeca.