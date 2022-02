Animales marinos están muriendo por contaminación: Ecokaans

El 80 por ciento de los animales que aparecen muertos en las playas de Coatzacoalcos se debe a la contaminación, afirmó Tania Maldonado Antonio presidenta de la Asociación Ecologista Ecokaans.



Indicó que no todos presentan lesiones en el cuerpo por ataques de otras especies marinas, sin embargo, han notado que la mayoría ha consumido algún tipo de residuo plástico o hidrocarburo que posteriormente les causa la muerte.



"No podemos decir que el 100 por ciento de los animales o de las especies que han sido encontradas muertas en las playas de Coatzacoalcos es por culpa de los plásticos o por culpa de algún residuos, pero si en su mayoría, si te puedo decir que un 80 por ciento es por residuos", dijo.



La contingencia sanitaria limitó que las agrupaciones ambientalistas, así como empresas de la zona industrial realicen jornadas de limpieza en las playas de la ciudad, por lo que ya planean efectuar esta actividad para el mes de marzo y abril.



"No se han limpiado las playas, no nos podemos organizar como tal, por el clima, por el tema de pandemia, estamos proponiendo que en marzo y en abril hacer una limpieza masiva, solo que estamos siguiendo mucho lo del semáforo, nos estamos frenados por ese tema, entonces si las asociaciones civil y empresa de la zona industrial pretenden participar", comentó.



Durante los dos primeros meses del 2022 han sido localizados alrededor de ocho animales muertos a orillas del mar, entre tortugas y peces, el más reciente caso fue una delfín que tras cuatro días en recuperación perdió la vida tras consumir hidrocarburo.