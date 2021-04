Andrés Lugo, el beauty vlogger del momento de visita en Coatzacoalcos

Andrés Lugo es un joven que pasa más de tres horas frente a la cámara de su celular con un público de cinco mil personas, quienes permanecen viéndolo crear looks que van desde lo artístico, transformación, caracterización y efectos especiales.

En dos años y medio ha logrado más de un millón de seguidores convirtiéndose en inspiración para cientos de jóvenes emprendedoras en el mundo de la belleza.

El joven influencer, es creador de contenido y beauty vloggers del momento, es originario de Hermosillo Sonora y su talento en la creación de video en sus cuentas de Tiktok y Facebook lo han viralizado en las redes sociales por su talento e igualable creatividad.

En entrevista para Diario del Istmo durante su visita a Coatzacoalcos recordó que al igual que todos empezó tomando clases en una academia de su lugar de origen, aprendiendo lo más básico hasta aventurarse a experimentar nuevas facetas, haciéndose tendencia durante la pandemia del Covid-19.

¿Como ha sido tu proceso de crecimiento?

Yo empecé en las redes sociales cuando empezaron los Facebook live, y tuve mucho apoyo, mis seguidores empezaron a creer, cuando yo salí de la academia di mi primer curso de maquillaje y desde entonces no he parado, al mes visito hasta 10 ciudades, pero ha sido un crecimiento personal y profesional porque nunca me imaginé esto.

¿Qué es lo que te hace diferente o te caracteriza en un universo de maquillistas?

Al menos de donde yo vengo uno de cada 10 hogares tiene a un maquillista y yo he aprendido a que tenemos que marcar nuestro propio estilo, yo siempre he pensado "si vas hacer ruido... grita", abarco muchas áreas del maquillaje y Javier de la Rosa me inspira muchísimo"

¿cuál es la tu recomendación para todas las personas que están empezando en esta industria en la que hay demasiada competencia?

Mi recomendación es que crean en ellas, a mi en un principio no creían en mí, me decían que mi maquillaje era extravagante, pero yo dije esta es mi esencia, esto es Andrés Lugo, y me la creí. Si tu estas seguro de tu trabajo la gente te lo compra. Nunca es tarde para empezar yo tuve una alumna de 65 años y con Parkinson, si tu lo quieres lo puedes hacer.

¿cuáles son tus proyectos a corto plazo?

Yo quisiera certificarme para poder certificar y empezar a formar a mis alumnas, y tener una academia, pero es algo que lleva mucho trabajo, pero yo me veo así.

EL MUNDO DE LA BELLEZA CRECE EN MEXICO

Derivado de la pandemia del Covid-19 muchas marcas de cosméticos han aprovechado el auge que está viviendo la venta en línea para incrementar sus comercializaciones.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), el interés por comprar artículos de belleza y cuidado personal en línea incrementó un 11% durante la pandemia. Además, la categoría mostró un crecimiento del 3% en marzo al 6% en junio.

Por su parte Euromonitor Internacional, la industria de la belleza y el cuidado personal coloca al mercado mexicano en el lugar número 12 del mundo, con interesantes perspectivas de crecimiento.

El valor de este mercado podría alcanzar un valor superior a los 154,000 millones de pesos (o más, según la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos de México, Canipec, la cual valora la industria de la belleza en nuestro país en torno a los 9,000 millones de dólares.

En esta categoría, las ventas de labiales aumentaron más del 50%. Los perfumes también crecieron a doble dígito gracias a resultados positivos en la división de fragancias clásicas para mujeres y el lanzamiento exitoso de nuevas colecciones para hombres. La categoría de productos de cuidado para la piel tuvo un crecimiento de 6% debido a la entrada de nuevas marcas de prestigio al mercado mexicano.