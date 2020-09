Amexme se coordina con el IMM por la prevención de los feminicidios

Gabriela Cordero Urbieta, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) capítulo Coatzacoalcos, informó que se encuentran colaborando con el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) a modo de prevención de los feminicidios.

"Los feminicidios en Veracruz siguen altos, y en contra todas las mujeres, no nada más empresarias, comerciantes, creó todas corremos riesgo al salir de las casas eso es algo educacional por generaciones no se ha hecho lo que se ha tenido que hacer", expuso,

"También en las reuniones de seguridad siempre se les pide la prevención para evitar el feminicidio y la discriminación para todas las mujeres", manifestó.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR LA MÁS COMÚN

Cordero Urbieta, reveló que incluso durante estos meses de pandemia ha crecido la violencia intrafamiliar en los domicilios.

"Dentro de casa a veces la familia las agrede, la pareja o las personas que están con las mujeres y no tienen a donde recurrir no saben a quién o no les hacen caso y eso se ha incrementado a nivel domiciliario", concluyó.