Amedea exige castigo a responsables de envenenar perros y gatos en Coatzacoalcos

Miriam Hernández delegada de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales (Amedea), recriminó la muerte de perros y gatos envenenados al poniente de Coatzacoalcos y exigió que se aplique la ley de Protección Animal estipulada en el Código Penal del Estado de Veracruz.

" Yo creo que el día que veamos a los animales como lo establece el Código Penal del Estado de Veracruz como seres que sienten y el día que se aplique la ley se castigue y sancione a quien infrinja está ley las cosas van a cambiar" , expresó.

La activista reconoció que éstos actos se han venido cometiendo desde hace mucho tiempo pero a consecuencia de la pandemia y la inseguridad se han acrecentado.

" Eso ha sido siempre pero ahora con la inseguridad y la pandemia que vivimos en el municipio y la falta de empleo se ha acrecentado. Hay gente que ha fallecido y la familia no se quiere hacer cargo de los animales y van a dar a la calle, también por la inseguridad las familias se van y los animales van a dar a la calle, porque no vemos al animal como parte de la familia sino como una cosa que as puede votar a la basura o la calle", explicó.

En entrevista aprovechó para hacer un llamado a la población para que se hagan responsables de sus mascotas y no las acepten si no les van a dar un trato digno.

" Ya dejen de aceptar animales si no pueden cuidarlos, hay documentos que nos obligan a cuidarlos y respetarlos.No hay ningún perro callejero todos los animales tienen tutores irresponsables, el hecho de que los animales anden buscando comida es por lo mismo", externó.

Finalmente invitó a todas las personas a practicar la empatía con los animales.