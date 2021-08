amas_de_casa_de_coatzacoalcos_esperan_llegada_del_gas_bienestar

"Quizás no es mucho la diferencia, pero él aunque sea se puede ahorrar unos cuantos pesos, he comprado mi tanque de 20 kilos en más de 400 pesos, quiera o no si pega porque luego se termina muy rápido y es sacar nuevamente dinero para llenarlo", comentó la señora Marina Cruz.

De acuerdo con algunas imágenes difundidas en redes sociales, el Gas Bienestar ofrece tanques de 20 kilos a 400 pesos y de 30 kilos en 600 pesos, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) estableció que el precio máximo para la comercialización de Gas LP en la alcaldía de Iztapalapa es de 21.99 pesos por kilo, lo que significa que un tanque de 20 kilos se puede ofrecer hasta en 435.4 pesos.

"He visto que el Gas Bienestar es más barato, bueno un poco menos, pero si sería de grana ayuda para nuestras familias, porque luego si se dispararon los precios y mejor prefería rellenarlo un poco menos y no completo porque no le alcanzaba", expuso la señora Teresa Martínez.

Por su parte el Delegado de Programas Sociales en el estado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, expuso que el Gas Bienestar permitirá que las empresas privadas puedan regular el precio del producto.

"Se tiene que ver beneficiado todos los municipios donde haga falta pero la puesta es a que las gaseras también regulen con esta competencia muy cuidada por el estado, en términos de que se introyecte el costo del gas, el costo operativo, el estado no tiene ganancias, pero quienes lo hacen en la vía privada, pues una ganancia razonable y todos contentos y todos felices", comentó.