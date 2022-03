Amantes de lo ajeno perpetran tumbas en el Panteón de Lomas de Barrillas

Más de una veintena de sepulturas del Panteón de Lomas de Barrillas fueron víctimas de los amantes de los ajeno, al robarles las cruces, protecciones y ventanas de aluminio.



Familiares de los difuntos dieron a conocer que tras visitar a sus seres queridos se percataron de los daños causados a las bóvedas, ya que muchas de ellas tenían los cristales quebrados y los candados forzados.



"Fuimos a otra sección A y B de la parte trasera y también hay saqueos, hay cristales rotos a un costados de las tumbas tuvieron el tiempo para hacer destrozo de vidrios y llevarse solo el aluminio", declaró la señora Erika Hernández.



Apuntó que hace una semana cuando visitó la sepultura de su familiar no se habían registrado estos hechos, por lo que expuso que tiene de dos a tres días que las tumbas fueron perpetradas.



Y aunque ya reportaron el hecho con los encargados del campo santo, todo indica que tampoco se habían percatado de los robos en las bóvedas, ya que se encuentran ubicadas en la parte trasera.



"Hay una parte del panteón donde la barda no está terminada, por lo que les dio tiempo hasta para estacionar algún vehículo y llevarse todo el aluminio de las sepulturas", expresó.



La entrevistada lamentó que los delincuentes ya no respeten ni a los muertos y aprovechan para cometer estos actos ilícitos cuando no se cuenta con algún recorrido policiaco por la zona.