Amado está en el ánimo de porteños

En la primera pregunta denominada ´¿Usted aprueba o desaprueba la manera en que está trabajando el presidente Andrés Manuel López Obrador?´, el 65.8% de los encuestados dieron un visto bueno al mandatario federal, mientras que el 34.3% no está de acuerdo.

PUBLICIDAD

Caso similar aplicó en la tercera pregunta respecto al alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, el 58.5% dijo estar a favor del presidente emanado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mientras que un 41.5% está en contra.

Noticia Relacionada Atacan a balazos a candidato del PT a la alcaldía de Chalma

En la segunda pregunta, lo resultados no fueron favorecedores para el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, pues es desaprobado por el 61.3% y aprobado solamente por un 38.8%.

PREDOMINAN INDECISOS

PUBLICIDAD

Por otra parte, el 22.5% de los encuestados se dijo seguro de ir a votar, mientras que un 55.5% dijo que es algo probable que acudan a las urnas el próximo 6 de junio, un 19% mencionó que es poco probable, mientras el 3% aseguró que no lo hará.

Aunque este proceso tiene varios partidos políticos, al cuestionarles con cuál simpatizan o se identifican el 60.3% dijo que con ninguno. El 30% con Morena, el 5.5% con el PAN, el 4% con el PRI y el 0.3% con Unidad Ciudadana.

PUBLICIDAD

AMADO EN LAS PREFERENCIAS

Pero al cuestionarles por cuál partido no votarían el 39.3% dijo no saber, sin embargo, es el PRI la opción por la cual la ciudadanía no le daría un voto (el 29.5%), seguido de Morena con 16.8%, PAN con 6.3%, PRD con 2.8%, entre otros más.

PUBLICIDAD

Cuando se les preguntó que si hoy fueran las elecciones por cual partido votarían, el 31.3% respondió que por Amado Cruz Malpica de la coalición Morena-PT-PVEM, mientras que el 12.3% lo haría por Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, del PRI-PAN-PRD, 0.5% por José Luis Sosa Franco de Unidad Ciudadana (hasta antes de renunciar a éste), mientras que Liliana Orantes de Todos por Veracruz y Jesús Moreno Delgado de Fuerza por México empataron con el 0.3%, aunque lo más representativo es que el 55.5% dijo no saber por quién decidirse.

Debido a que Carlos Vasconcelos y Amado Cruz fueron los que más adeptos tuvieron en la encuesta, si hoy fueran las elecciones la preferencia efectiva del 69.8% es para el candidato de la Alianza Morena-PT-PVEM y el 30.2 para el de la coalición PRI-PAN-PRD.

PUBLICIDAD

En cuanto a la diputación federal Morena se coloca en la primera opción del voto por el 31.5% a pesar de ir en alianza con el PT y PVEM en algunos distritos; mientras que con el 10% la coalición del PRI-PAN-PRD lo haría por estos; no obstante, el 58.5% no sabe por quién decidirse.

------SIDEBARE

METODOLOGÍA

Los resultados sólo tienen validez para expresar las preferencias electorales, así como las preferencias de consultas populares, de las personas con disponibilidad a una línea telefónica en el Municipio de Coatzacoalcos con credencial de elector durante las fechas 27 al 30 de Abril 2021, realizando 6 mil 472 llamadas para obtener 400 encuestas y se obtuvo una tasa de rechazo del 93.8%.

La muestra se calcula con una formula infinita estadística para la obtención de muestra, incluyendo como variables, el grado de error y el nivel de confianza, el cual se estima en 5% en el primer caso y 95% en el segundo. El sondeo fue contratado por Editora La Voz del Istmo S.A. de C.V. y podrá publicarlo en los medios que maneje, el sondeo fue realizado por Impulsos Mercadotecnia SC.