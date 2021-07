alto_riesgo_de_contagios_persiste_en_coatzacoalcos;_claman_no_descuidarse

Aunque no hay fecha para la vacunación para personas de 40 a 49 contra el Covid-19 en Coatzacoalcos, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria XI , Gerardo Bajonero Saavedra, pidió a la población no bajar la guardia, pues el municipio se encuentra en semáforo naranja, lo que significa un alto riesgo de contagios.

Hasta el corte del jueves, Servicios de Salud de Veracruz dio a conocer que Coatzacoalcos llegó a los 4 mil 198 casos positivos acumulados de Coronavirus, de los cuales 813 corresponden a decesos, siendo el municipio el tercer lugar estatal en ambos rubros.

"Debemos insistir mucho en que la población no debe olvidar las medidas de protección y seguridad: el uso del cubrebocas tiene que ser permanente, no por el hecho de que ya esté vacunado me olvido de las medidas de prevención, al contrario, si ya estoy vacunado debo seguirme cuidando", indicó Gerardo Bajonero.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria XI también recomendó el constante lavado de manos y evitar acudir a lugares concurridos para no contagiarse del Coronavirus, pues de continuar así, Coatzacoalcos podría quedarse nuevamente en semáforo naranja o llegar al rojo.

"Aquí es en donde hacemos un llamado importante a la población para que sigamos participando en mantener el control la presencia del Covid-19, la población tenemos que hacer conciencia, todavía encontramos a gente con relativa frecuencia que no usa cubrebocas", puntualizó.

