Alto precio de pescados y mariscos durante cuaresma en Moloacán

Ante los altos precios que ya comienzan a tener los pescados y mariscos, serán pocos los feligreses quienes cumplan correctamente evitar comer carnes rojas durante la cuaresma.

De acuerdo con los datos recabados actualmente el camarón "grande" se ofrece en 180 el kilo, mientras que la mojarra se vende desde 80 pesos por kilo.

Esta situación podría poner en aprietos a la familia católica, sobre todo por los problemas económicos que ha generado la pandemia del Covid-19, ya que soportar realizar un gasto tan elevado para cumplir con la indicación eclesiástica resultará complicado.

Debido a esto algunos señalan que, ante la prohibición de carnes rojas, no será precisamente de productos procedentes del mar, sino que recurrirán a otros alimentos ya que algunos señalan que el cambio espiritual no radica en lo que se come sino en lo espiritual.

La llegada de la cuaresma no genera tanta preocupación ante una posible reducción de ventas entre tablajeros y pollerías, ya que muchos de estos seguirán con el consumo habitual, ya que actualmente se busca hacer rendir el dinero, aunque esto implique no cumplir al 100% con la temporada.