Alto a la venta de cerveza en Coatzacoalcos, ordena Víctor Carranza

El Ayuntamiento de Coatzacoalcos autorizó la cancelación de la venta de cerveza en tiendas de conveniencia, esto tras instrucciones del alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, quien solicitó a elementos de la Dirección de Protección Civil realizar el exhorto.

Coatzacoalcos se une a Nanchital, Minatitlán, Agua Dulce, Las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Oteapan y Tatahuicapan, como los municipios que decidieron aplicar restricciones para la venta de bebidas alcohólicas.

"Los comerciantes que ahorita en esta etapa que son no esenciales están cayendo en una falta, ahí podrá en su momento el Estado llamarles la atención porque no están cumpliendo", dijo Carranza Rosaldo en una entrevista cuando se le enteró de la venta de cervezas.

Si bien el último decreto presidencial no prohíbe la comercialización, la actividad cervecera no forma parte de las esenciales en el país, sin embargo, sólo se pueden aplicar exhortos, más no sanciones administrativas.

"Nunca hemos mencionado eso, pero sí son importantes las medidas preventivas, no hay que llegar a esos extremos... hay que ser conscientes del contagio que podemos generar todos... agradezco a los ciudadanos que han sabido acatar eso", señaló el presidente municipal.

POLICÍA MUNICIPAL CORROBORA

QUE NO SE TOMA SANA DISTANCIA

En el boletín enviado a varios medios de comunicación, el alcalde no sólo instruyó a la unidad de Protección Civil, sino a la Policía Municipal, para que revisaran los perímetros de las tiendas y las propias instalaciones, por lo que elementos de estas dependencias reportaron que no se estaba guardando medida alguna para evitar la propagación del coronavirus.

"Tuvimos un reporte de aglomeramientos de 30 personas, que no guardaban la sana distancia... se amontonan mucho a pesar de que lleguemos nosotros... desgraciadamente (la cerveza) no es de primera necesidad, pero la gente la consume... hemos ido como a tres o cuatro tiendas, la verdad les decimos que tomen sus medidas, que no se aglomeren porque pueden escupir partículas de saliva que caen en la cara o en los ojos", exclamó un policía municipal, pues precisamente fue a Rancho Alegre 1 a donde llegaron elementos de esta corporación y de la Policía Naval.