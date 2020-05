No regresarán Municipios de La Esperanza a la nueva normalidad: SS

Los 12 Municipio de la Esperanza del estado tampoco regresarán a la "nueva normalidad" de actividades, reconoció Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud, ya que mencionó que en Veracruz aún no se llega a la parte crítica de la curva de contagios y existen probabilidades altas de que el virus llegue hasta esos lugares de las zonas serranas y montañosas.

"El riesgo aún es alto, por esa razón es que esta medida se analiza cuidadosamente por las autoridades sanitarias del comité técnico, porque la salud de cada uno de ustedes es primordial; y por supuesto que esperamos que estos municipios que no tienen casos continúen así", declaró.

Reconoció que el gobierno de Veracruz y el Sector Salud continuarán con el Plan Nacional del presidente de la república contra el Coronavirus y sus consecuencias.

"En las leyes está muy claro que en brotes epidémicos es la federación la máxima autoridad sanitaria y por ello actuaremos conforme a la estrategia", informó.

Lo anterior lo dio a conocer el mandatario de la salud del estado, el lunes por la noche en la conferencia de seguimiento al panorama del Covid-19, ya que manifestó que diversos medios de comunicación estuvieron cuestionando la falta de regreso a la normalidad de los municipios de la esperanza de Veracruz.

"No se confundan, el plan nacional dice que dichos municipios entrarán en el regreso a las actividades cuando la intensidad de contagios o de incidencia de casos activos se estabilice o baje, sólo entonces los municipios que no tienen contagios en ese momento podrán regresar a la nueva normalidad y el estado aún no llega a esa etapa, pues estamos en la de rápido crecimiento de casos positivos y lo vemos día con día", afirmó.

Por su parte Dulce María Espejo Guevara, jefa del Departamento de Vigilancia de Epidemiología de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), reveló que en marzo que comenzaron los primeros casos positivos hasta la mitad de abril el porcentaje era de 24%, y significa que los 24 casos que se estudiaron eran positivos y en los últimos 30 días aumentó y es del 61%.7

"Cada vez los resultados negativos son menos y los positivos se incrementan", puntualizó.

Finalmente, continuará la Jornada Nacional de Sana Distancia, por ello es importante que la gente se quede en casa y siga acatando las medidas preventivas para evitar contagios.