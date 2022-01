Alistan sedes para aplicación de refuerzo a sector 50-59 en Coatzacoalcos

Explicó que la generación de 40 años no ha cumplido los seis meses desde que completaron su esquema de vacunación, requisito indispensable para recibir la vacuna del refuerzo.

"Aquí solo vamos atender el 50 y más a razón de que los amigos de 40 años se aplicaron la vacuna AstraZeneca, entonces todavía no cumplen con sus seis meses de haberse aplicado la segunda dosis", explicó.

Las sedes de vacunación serán: el ITESCO y La Alameda, mientras que el último día se habilitará el Gimnasio de Mundo Nuevo y el domo de Villa Allende.

"Vamos a iniciar con sedes en la Alameda y el ITESCO, estas sedes las vamos a tener habilitadas el 24 y 24, vamos hacer una distribución por letras para evitar aglomeraciones, el primer día de 8 a 11 horas, vamos a tender la letra "A" y "B", de 11 a 14 horas las letras "E" y "F", para el día 25 en el horario de 8 a 11 la letra "G" a la "I", de 11 a 14 horas de la "J" a la "L" y de 14 a 17 horas las letras de la "M" a la "Ñ".

Para el día 26 importante recordarles que únicamente vamos a tener habilitado aquí en la cabecera municipal el ITESCO y ahí vamos atender igual por horarios de 8 a 11 horas de la "O" a la "Q", de 11 a 14 horas de la "R" a la "T" y de 14 a 17 horas "U" a la "Z", también el día 26 vamos a tener habilitado el Gimnasio de Mundo Nuevo y También el Domo Central de Villa Allende ahí vamos a estar atendiendo a todas las letras", detalló

COSAMALOAPAN, SAN ANDRÉS TUXTLA Y MINATITLÁN TAMBIÉN TENDRÁN JORNADA PARA APLICAR EL REFUERZO

En el municipio de Cosamaloapan la jornada se realizará del 25 al 26 de enero, en Minatitlán del 27 a 29 y será exclusiva para los de 50 y más, mientras en San Andrés Tuxtla del 26 al 26 de enero se aplicará el refuerzo, en este municipio sí atenderán las dos décadas (40 y 50 años) en una misma jornada.

"Para el caso del 40 y 50 va a ser en San Andrés Tuxtla, donde vamos atender el 26 y 27 a la etapa del 50 y más y 28 y 29 a la etapa del 40", comentó.

En estas jornadas también atenderán el rezago, es decir a los adultos mayores de 60 años que aún no se han aplicado su refuerzo, a la población mayor de 18 años que requiera completar su esquema de vacunación, así como los adolescentes de 15 a 17 años que no se han aplicado su segunda dosis y quienes cumplen 15 años este 2022 y no se han vacunado.