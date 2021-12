Alcaldes que se pasan a Morena traicionan el voto: Roberto Peña

Los alcaldes electos surgidos de la alianza Va por Veracruz o directamente del PRD, que se pasaron a Morena, han traicionado a su pueblo que los eligió y rechazó al Movimiento regeneración nacional, dijo el profesor Roberto Peña González, secretario general del comité directivo estatal del partido del sol azteca.

"Es un tema un poco torpe de parte de Morena y de de los alcaldes que se van, porque traicionan a su pueblo, que votó por ellos, si realmente en los pueblos donde gana la oposición, hubiese gente de Morena, ahí hubiera un candidato de morena, hubiera ganado, significa que en esos pueblos no querian a Morena, por eso votaron por el PRD, por el PRI, por el PAN, votaron por otro partido que no era de Morena, tuvieron candidatos ahí de Morena, sin embargo no les dieron el voto, entonces es una tradición primero de los alcaldes, porque con todo y eso se están yendo, o sea lamentable porque los partidos políticos destinamos recursos para ellos, inclusive pagamos sus estructurales electorales, inclusive les dimos para todo lo que es su publicidad" dijo.

En alianza con el PRI y el PAN, el PRD logró triunfos electorales en diez municipios, por si solo en siete y en total, se han pasado a Morena cinco entre ellos los municipios de Chicontepec, Zapoalpan y Tenochtitlan, comentó Peña González, que fue entrevistado al término del informe de gobierno de Flavio Muñiz Murrieta en Sayula de Alemán.

Dijo también que detrás de esos cambios, está la amenaza y el ofrecimiento de obras...

"Desconocemos los motivos de fondo, pero hay voces que están diciendo que los han estado presionando, al grado de que los han estado amenazando, que no les van a permitir tomar protesta el 31 de diciembre, y una serie de situaciones más".

"Nos hemos enterado por algunos que han sido invitados de que les ofrecen obras, y les dicen que si no se van a morena, no les van a dar ninguna obra" añadió.

En la región y distrito local electoral de Acayucan, solo los municipios de Acayucan, Oluta, Sochiapan y Texistepec, Morena no logró un triunfo electoral. De ellos, solo el de Texistepec, que llegó mediante el partido Todos por Veracruz, decidió recientemente cambiar de partido.

En Jesús Carranza, aun no se ha definido ganador.