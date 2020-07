Al negarse a trabajar sin protección, despiden a intendentes del Gómez Farías

Alrededor de ocho trabajadores de limpieza del Hospital Regional de Coatzacoalcos, fueron despedidos, ya que se negaron a continuar laborando sin contar con el equipo de protección para ingresar a realizar su trabajo al área Covid-19.

Diego Armando Ramos González, trabajador contratado por la empresa Redari Limpieza Profesional Especializada en el "Valentín Gómez Farías", declaró que ayer por la noche compañeros y él acudieron a cubrir su jornada de trabajo normal, sin embargo aproximadamente a las 00:00 horas les exigieron ingresar a las áreas para pacientes con el virus del SARS-COV-2 a realizar labores de desinfección y limpieza, pero debido a la falta de equipos de protección no accedieron.

"No nos dan el equipo, la capacitación, ni las vías que se deben usar para entrar a estas áreas; y tal es el grado que el personal interno tampoco quiere entrar porque no hay el equipo ni para ellos, se les pide a los superiores un guante, cubrebocas o gorro y lo niegan porque no lo hay", manifestó.

Mencionó que el encargado de su área el mismo jueves por la noche los sentenció y dijo que de no entrar al área Covid estarían despedidos.

"Ese fue su apoyo decir que o entrábamos o estábamos despedidos y obviamente nos sacaron a esa hora que eran como media noche y ahí no sólo se estaba arriesgando el que entraramos sino nuestra integridad física afuera de la empresa", refirió.

Rememoró que una situación similar ya se presentó con otros empleados hace aproximadamente tres meses debido a que tampoco les estaban proporcionando el equipo de protección necesario.

"Es un riesgo para todos nosotros, por ejemplo yo convivo con mis papás y ya son personas mayores, con mi sobrina y abuela entonces esta el riesgo de que se propague el virus por la negligencia del hospital por no querer dar el equipo", apuntó.

Luego de haberse presentado la mañana del viernes en las afueras del nosocomio por el lado de ingreso de todo el personal, sobre la avenida Zaragoza, se trasladaron a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Coatzacoalcos para iniciar su proceso legal, ya que pese a que puedan permitirles incorporarse a laborar no lo van a hacer por falta de seguridad.

"Lo más probable es que nos den el apoyo para ingresar al hospital y después nuevamente estando adentro nos vuelvan a sacar a uno por uno y ahora sí sin poder hacer nada", informó.

Por último, detalló que los aproximadamente ocho empleados que fueron despedidos conforman el turno de la noche, y cuentan con otro en la mañana y tarde.

"Se rumora que son muchos médicos y enfermeras que se están infectando porque ya viene el rebrote y por eso es más que nada que nosotros cuidamos nuestra salud, no buscamos nada más".

SIN POSTURA POR EL HOSPITAL

Cabe hacer mención que con la finalidad de llevar la versión del nosocomio, Diario del Istmo buscó la declaración del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Regional de Coatzacoalcos (SUTHRC), sin embargo no hubo respuesta mediante llamada telefónica.

De igual forma se llamado al número de la institución médica 9212125112 pero tampoco hubo respuesta.

Sin embargo, se estará a la espera de obtener la correspondiente declaración en las próximas horas.