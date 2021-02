Aievac solicita información sobre los incentivos del Corredor Interoceánico

La Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (Aievac) aún está en espera de conocer el inicio de las inversiones proyectadas para los diversos proyectos en los complejos de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que también solicitaron a la Federación que defina qué incentivos se brindarán con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

"Toda inversión es bienvenida por los tiempos que estamos pasando... desgraciadamente son obras que no se ven... hoy lo que realmente estamos pidiendo es que ya definan los planes de inversión de esta zona, en donde sepamos quiénes van a venir, cómo van a ser las licitaciones, cómo van a ser los apoyos para las empresas que se van a instalar, porque eso es lo que va hacer detonar la economía de Coatzacoalcos... Lo que nosotros sabemos es que tienen algunos proyectos, aún no están dados a conocer, aún no sabemos quiénes son los que vienen, desgraciadamente tenemos un tiempo económico difícil y estamos por entrar otro periodo donde no se puede anunciar grandes cosas (el electoral), por eso queremos que ahorita se anuncie y se detone hasta donde pueda", señaló Claudio Velasco Martell, presidente de la Aievac.

El representante de la zona industrial precisó que es en el predio El Gavilán donde deben comenzarse algunos proyectos al ser uno de los predios donados al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

"Es en donde se tiene que empezar a construir, ¿qué empresas vienen? No lo sabemos... (En la zona industrial) la operación de las plantas, en concreto, es un ente que vive, es un ente que está trabajando", detalló Velasco Martell.

GASTAN MÁS PARA COMPENSAR FALTANTE DE GAS NATURAL

Por otra parte, Claudio Velasco añadió que son dos años y medio los que la zona industrial continúa con el desabasto de gas natural, lo que ha obligado a algunas empresas a disminuir su producción hasta en 0% o dejarla al 80%, debido a que compran este insumo a un costo más alto para no afectar sus operaciones.

"El tema del gas es un tema complicado, no resuelto, y es un tema con el que nosotros estamos pidiéndole a la autoridad que se involucre y se le dé un seguimiento, que se le dé una solución... De dos años y medio a la fecha no tenemos solución... Hoy sí tenemos gas, pero es un gas más caro, es un gas que no contribuye a apoyar la economía", puntualizó Velasco Martell.