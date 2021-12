Ahora estafan con tarjetas de crédito en Las Choapas

Narraron que durante el mediodía cuando tienen mayor actividad, reciben una llamada telefónica por parte de un supuesto asesor del banco, que le advierten que acaban de realizar una compra mayor de cinco mil pesos con su tarjeta, pero pueden cancelarlo en línea.

Es ahí cuando la persona del banco solicita la numeración completa y hasta el nip del plástico para que no se le descuente ese importe a su cuenta, "trámite que no durara muchos minutos para que no les roben su dinero" advierte el delincuente que se hace pasar por asesor bancario.

Lo cierto que los datos proporcionados son suficientes para que los falsificadores puedan clonar el plástico a distancia o trasferir el dinero a otras cuentas.

Las personas a quienes trataron de engañar, aseguraron que no creyeron en la historia toda vez que se les habló de una lada local, es decir 923 y generalmente para este tipo de trámites las llamadas provienen de la Ciudad de México.

Por su parte las autoridades policiacas, recomiendan a los ciudadanos estar atentos de estas llamadas y las de extorsión, que es en esta temporada cuando aumentan de manera considerable, al pensar que los ciudadanos tienen más dinero por el recibo de aguinaldo y otras prestaciones.