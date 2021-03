Aguadulceños reciben vacuna anticovid; apartaron lugares por más de 10 horas

Acompañado de sus familiares, el petrolero jubilado Hilario Valdiviezo de 97 años, fue el primer hidrómilo en recibir una de dos dosis de la vacuna Sinovac que se comenzaron aplicar este martes 9 de marzo en la Escuela Secundaria General 1, en donde cientos de personas de la tercera edad tenían derecho de ser vacunados.

"Es como una bendición que este beneficio llegara para cuidar de la salud de nuestros papás y familiares, agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador, al presidente municipal a todos quienes apoyaron para que Agua Dulce sea uno de los primeros municipios en donde las vacunas llegarán", comentó Don Hilario.

Desde las 10 de la noche del lunes, los familiares de los abuelitos comenzaron a apartar lugares frente a las instalaciones del plantel educativo en la avenida Madero, pues la coordinación de este programa indicó que se tenían al menos 6 mil dosis que serán repartidas hasta el viernes 12 de marzo.

Faltando 10 minutos para las 9:00 horas de este martes, los 20 primeros beneficiados pasaron con su papeleta de registro, llegaron a un salón de clases, les tomaron la presión y de inmediato le aplicaron la primera dosis de la llamada vacuna CoronoVac, producida por la empresa China con sede en Pekín, Sinovac.

"Cuando vi que no me hizo efecto, me pare y me salí de la escuela, me fui a cuidar a mi mamá que tiene casi 100 años", comentó la señora Sabina, luego de que una vecina le ayudara a alcanzar un lugar para ser inmunizada.

"La gente se desespera, señalan que no estamos organizados, pero hemos cumplido con todas las vacunas que nos programaron, tan solo en este primer día de vacunación", concluyó uno de los colaboradores de esta jornada.