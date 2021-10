Agua Dulce pasa a semáforo naranja por aumento de contagios

La Secretaría de Salud (SS) del estado de Veracruz no solo asignó a esta localidad con el ´nivel alto de contagio´, sino que realizó una recomendación especial, donde exhorta a las autoridades y a la población de reforzar las medidas sanitarias para dejar atrás el riesgo alto.

A pesar del incremento exponencial en los casos positivos de coronavirus, los ciudadanos desde hace varias semanas, mantienen relajadas las medidas de prevención, al ya no utilizar el cubrebocas, no respetar la sana distancia e incluso el uso de gel antibacterial o el lavado de manos no se realiza de manera constante.

A partir del lunes Coatzacoalcos estará en semáforo naranja.