Agrupación Apoyo Integral Down realizan venta de Noche Buenas

Cómo cada año la Agrupación Apoyo Integral Down de Coatzacoalcos inició con la venta de flores de Noche Buenas, para recaudar fondos que les permita seguir brindando la atención a los niños que presentan esta condición.



Desde este fin de semana arrancaron con la comercialización de este producto alusivo a las fiestas navideñas, el cual tiene un donativo de 140 pesos, recursos que pretenden implementar para la rehabilitación del espacio y el pago de algunos servicios.



Apoyo Integral Down se encuentra ubicado sobre la avenida Adolfo López Mateos 213 de la colonia Petrolera y brindarán el servicio de 9:00 a 17:00 de lunes a viernes hasta que se acaben las flores.



Y es que la agrupación tiene programado su regreso a las actividades presenciales

para el mes de enero del 2022, por lo que desde el meses de octubre ,noviembre y diciembre efectuaron la apertura de las inscripciones a través de los números telefónicos 921 265 3988 y 92114594 22.



La cámara Multisensorial o Sala Snoezelen, con la que cuenta la asociación, es también una parte importante en el desarrollo del área cognitiva de los niños con síndrome de down, debido a que se estimulan y activan los sentidos lo que ayuda a los alumnos a tener más información del mundo que le rodea, también con ella se trabaja el lenguaje ,el conteo , la asociación, numeración que son aspectos importantes y fundamentales en el aprendizaje.