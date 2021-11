Aglomeración en último día de vacunación a menores contra el Covid-19

Decenas de personas hicieron largas filas en la entrada principal del Hospital Regional Valentín Gómez Farias para ser beneficiados con esta primera dosis.

Noticia Relacionada Casos de covid siguen a la baja en México; poca ocupación hospitalaria

Padres de familia indicaron que debido a las complicaciones de trabajo se tuvieron que esperar hasta el ultimo día para llevar a sus hijos.

"Yo tengo tres horas esperado, traje a mi hija, ella tiene 17 años y me esperé hasta hoy porque no me daba tiempo por el trabajo y ellas es asmática por eso la traigo", indicó Argelia Sánchez.

Además, agregaron que tuvieron que solicitar un certificado médico lo que también les orillo a esperarse hasta este viernes.

"El hecho fue que tuve que llevar a mi hijo con el doctor para solicitar el certificado medico y luego tengo que ir a laborar eso también atrasa", indicó Amparo Ventura madre de familia.

Desde el miércoles 27 de octubre arrancó esta campaña en diferentes nosocomios del municipio con la que se inmunizó a pacientes con cáncer, problemas del riñón, diabéticos, asmáticos graves, con síndrome Down, embarazadas y puérperas.

El reactivo aplicado fue Pfizer con un lote de 63 mil vacunas.