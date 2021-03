Agilizan vacunación contra Coronavirus en zona rural de Jáltipan

En un segundo día, la Secretaría del Bienestar en coordinación con la Secretaría de Salud llevó la vacunación contra el Covid-19 a adultos de 60 años en adelante del área rural, a través de dos puestos de vacunación.

El proceso se llevó de forma ordenada y sin ningún tipo de aglomeración, lo que derivó en la agilización de la aplicación del biológico, entre las personas con una edad de 60 años o más.

Un módulo se instaló en el domo de la localidad de Lomas de Tacamichapan, para la población de ese lugar y aledañas como Ahuacatepec, Galeras, Ranchopan, Casas Viejas, Ciénega y Boquiapan, La Lajilla y Yancuigapan.

Un segundo módulo se instaló en el domo de Ahuatepec, para los adultos de ese lugar, Ixpuchapan, Malota, Mixtán, Sansoles y Buena Vista, principalmente.

Asimismo, se continuó con la vacunación en esta cabecera, a través de módulo instalado en el domo del ex STAS, disminuyendo de forma drástica la afluencia, que incluso no fue necesaria la confirmación de una larga fila, ni que pernoctaron desde la noche anterior o la madrugada y tampoco que se aglomeraran como ocurrió en un primer día.

Este viernes acudió a aplicarse la vacuna el alcalde, Lucas Martínez Torres, acompañado del secretario del Ayuntamiento Tomás Barragán.

En tanto que esté sábado corresponde la vacunación en el domo del Ex STAS a rezagados, es decir a aquellos que por alguna circunstancia o porque no estaban en la ciudad, no pudieron asistir en estos dos primeros días.