Agenda legislativa avanza un 95% en dos años: Tania Cruz

Un avance del 95% en la agenda legislativa es el que se consiguió en dos años, lo cual se empalma con los proyectos de nación anunciados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este martes en su segundo informe de gobierno, señaló la diputada federal por Coatzacoalcos, Tania Cruz Santos.

"Vamos avanzando, lo dijo el presidente, en los temas que son de competencia legislativa llevamos un 95% o 98% de avances en reformas y cambios desde el Congreso, eso habla muy bien porque en dos años hemos avanzado en la agenda, que es un compromiso con el pueblo de México, nos falta mucho todavía por hacer", indicó vía telefónica Cruz Santos.

La legisladora coincidió con el presidente de la República Mexicana al señalar que no se contrató deuda pública a pesar de la pandemia por Coronavirus, sin embargo, añadió que aún falta más por hacer pese a cumplir los compromisos de nación, ya que deberán aplicarse las políticas públicas.

"No dudo que el compromiso del presidente es ése, que los cuatro años que todavía le quedan de trabajo estamos seguros que ´La Cuarta Transformación´ no solamente terminará en estos cuatro años, sino que vamos para largo, no es un proceso fácil, las bases se van a sentar en este gobierno y estamos seguros que con el apoyo de la gente vamos a continuar unidos", refirió la diputada por el Distrito Federal 11.

Tania Cruz mencionó que a pesar de que la pandemia por Coronavirus impactó el Sector Salud, Educativo y económico ante el aislamiento masivo de hace algunos meses, la paulatina reactivación no mermó al país.

"A diferencia de otros gobiernos el gobierno de México no ha contraído más deuda y vamos a hacer un esfuerzo desde el presupuesto que viene 2021 en la Cámara de Diputados, que a nosotros nos compete hacer de este tema con todo y las limitaciones, reducciones y lo que tengamos que hacer, pero que no afectemos a las familias", externó.

Para el presupuesto del siguiente año se privilegiarán rubros como salud, seguridad y educación, junto a los de bienestar.